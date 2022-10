Joppen en Martens lekker bezig op Sentower Park

Zondagmiddag werd in Opglabbeek de 3* Grote Prijs over 1,55 m verreden. De winst ging naar de Zweedse Angelica Augustsson Zanotelli met Chadora Lady (v. Chacco-Blue). Het duo finishte in 39,65 seconden. Patrick Stühlmeyer werd met SF-hengst Drako de Maugre (v. Kannan) tweede, op de hielen gezeten door Marcus Ehning en de 16-jarige Westfaalse hengst A la Carte NRW (v. Abke 4), die slechts 1/100 langzamer waren.

Loewie Joppen werd vierde met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O). De Nederlander kwam ruim een seconde achter de Duitsers over de streep. Ook voor Joost Martens was er een mooie klassering. Hij zag in de barrage een balk vallen en werd zevende met Iceman Elrite (v. For Pleasure).

Uitslag

Bron: Horses.nl