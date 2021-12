Jordan Coyle en Ariso klasse apart in 5* Grand Prix Thermal

Tot zijn eigen verbazing werd Jordan Coyle vannacht als winnaar van de 5* Grand Prix van Thermal gehuldigd. Met zijn paard Ariso (v. Casall) was de Ier een van de twee foutlozen in de barrage. McLain Ward was met Kasper van het Hellehof (v. Emerald) de andere foutloze, maar de Amerikaan was bijna zeven seconden langzamer. "Ik kan het niet geloven", was Coyle's reactie na afloop.

Sam Walker was na zeventien van de 37 ruiters de eerste die het parcours van Alan Wade foutloos wist af te leggen. Na hem volgden nog acht combinaties die zonder fouten uit het 1,60m-parcours kwamen. Maar als eerste in de barrage ging het mis bij de Canadees. Hij kreeg een miscommunicatie met zijn Hermelien VD Hooghoeve (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en gaf de strijd op.

Nagelbijten voor Coyle

Na Walker volgden Karl Cook, Amy Millar en Nayel Nassar die fouten kregen in het verkorte parcours. Jordan Coyle reed vervolgens een uiterst snelle ronde met de Casall-zoon Ariso en finishte zonder fouten in 34,49 seconden. Met nog vier snelle ruiters na hem, was het nagelbijten voor de Ier.

Ward met rustige nulronde

Margie Engle en Royce kregen een balk, Kristen Vanderveens Bull Run’s Risen (v. Utopie) tikte twee balken uit de lepels. Toen was het de beurt aan McLain Ward en Kasper vh Hellehof. Ward drong niet echt aan met de zoon van Emerald, leverde een solide nulronde af in een tijd van 41,02 seconden en nestelde zich op de tweede plek met nog één combinatie te gaan.

Fout op laatste voor Sternlicht

Wards pupil Adrienne Sternlicht sloot de barrage af met Bennys Legacy. De Amerikaanse stuurde de zoon van Lupicor zeer snel rond en leek op de overwinning af te gaan. Maar op de laatste sprong kreeg het paar toch een fout en finishte met vier strafpunten in 34,55 seconden, goed voor de derde plaats. Nayel Nassar werd vierde met Igor Van De Wittemoere (v. Cooper vd Heffinck) en Margie Engle werd vijfde met Royce (v. Cafe au Lait).

‘Geen strategie’

“Ik kan het niet geloven. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat het zou gebeuren. Ik spring nu al een paar jaar op dit niveau en ik heb nog nooit een 5* grand prix gewonnen”, vertelde Jordan Coyle na afloop. “Ariso sprong fantastisch vanavond. Hij kan nog wel eens sterk worden en veel te hoog springen, maar vanavond was hij gewoon fijn en gemakkelijk.” En Coyle vervolgt: “De strategie voor de barrage is dat ik er eigenlijk geen had! Ik denk niet dat je er één kan hebben; je moet ze meer op gevoel rijden.”

Bron Persbericht/Horses.nl