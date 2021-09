Jordan Coyle trotseert regen op Spruce Meadows en wint hoofdrubriek

Hoewel het terrein van Spruce Meadows in Calgary de hele dag goed bestand was tegen de gestage regenval, werden veel ruiters gehinderd door de regen. Jordan Coyle had echter niet veel last van het druilerige weer. De Ier won overtuigend met Ariso (v. Casall) de 1,50m TC Energy Cup. In de 1,45m-proef op de eerste dag in Calgary was Ashlee Bond de beste met Contefina LVF (v. Contefino).

Acht ruiters hadden zich geplaatst voor de barrage van de 1,50m TC Energy Cup gebouwd door de Canadese parcoursbouwer Peter Grant. Mario Deslauriers besloot niet van start te gaan in de beslissende omloop. Nayel Nassar die als tweede van start ging met twaalfjarige Holsteiner Coronado (v. Cassini I) bleef in een tijd van 42 seconden.

KWPN’er Ebolensky tweede

Even later verbeterde Jordan Coyle met Ariso Nassars tijd met ongeveer drie seconden. De Ier stuurde de in Zweden gefokte zoon van Casall in 38,94 seconden over de finish. Het bleek de winnende tijd. Matthew Sampson kwam met de door Frank en Patrice Koster uit Wehl gefokte Ebolensky (Clinton x Heartbreaker) nog het dichts bij. De Brit realiseerde een tijd van 40,77 seconden en werd tweede. Carlos Hank Gueirrero uit Mexico werd achter Nassar vierde op Jemousin van den Dael (v. Vivaldi du Seigneur) met een nul ronde in 43,39 seconden.

‘Regen niet erg’

Voor Jordan Coyle maakte het regenachtige weer gisteren in Calgary niets uit. “Ik vind de regen niet erg, ik kom uit de regen,” vertelde Coyle lachend aan verslaggevers. Na zijn overwinning sprak hij over zijn eerdere prestaties op Spruce Meadows. “Vorig jaar, of twee jaar geleden, toen ik hier was, zei ik ‘Als je de eerste dag niet wint, kun je ze niet allemaal winnen’, en ik had het geluk om ze dat jaar allemaal te winnen.”

Bond wint 1,45m

In de 1,45-rubriek direct op tijd was Ashlee Bond de snelste met Contefina LVF. De voor Israël uitkomende Amerikaanse stuurde haar negenjarige merrie van Contefino rond in een tijd van 62,40 seconden. Een ruime zege want de nummer twee Katie Laurie met Cera Caruso (v. Casall) was met 64,37 op de klokken twee seconden langzamer. Derde werd de Canadees Brian Morton met Cadillac (v. Corlensky G) in 66,47 seconden. Bliss Heers werd vierde op de KWPN’er Goodbye (v. Eldorade vd Zeshoek).

Bron Horses.nl/persbericht