Jordi van Oosterhout’s Gladstone naar Piet Raijmakers jr.

Piet Raijmakers jr. kan zich verheugen op een nieuw talent in zijn stal. Hij heeft de achtjarige Gladstone (v. Grison van den Bisschop) gekocht van Jordi van Oosterhout. Onder Van Oosterhout liep de KWPN'er tweemaal op het wereldkampioenschap voor jonge paarden in Lanaken. De springruiter uit Pijnacker maakte de verkoop op zijn Facebook-pagina bekend.

De KWPN’er Gladstone werd bij S.M.J. van den Burg in Berkel en Rodenrijs geboren. De bruine hengst kwam als jong paard bij Jordi van Oosterhout op stal. Op Facebook schrijft de ruiter: “Mijn maat waar ik alles mee heb gereden en alles samen vanaf dag 1 heb geleerd. Vanaf het zadelmak maken tot het rijden in de grote prijs 1.45 valkenswaard tot en met 2 WK’s zowel 6 als 7 jarige.”

WK Lanaken

Van Oosterhout debuteerde met Gladstone internationaal in Lanaken op het WK voor zesjarigen. Ook het afgelopen jaar kwalificeerde Van Oosterhout zich voor het WK. In de troostfinale werd het paar tiende.

Naar Piet Raijmakers

Zeven jaar was de zoon van Grison van den Bisschop in het bezit van Jordi van Oosterhout en hij vervolgt op Facebook: “Gladstone je bent een paard die me heeft laten zien hoe mooi de sport kan zijn en hoe hard je er voor moet werken om ergens te komen. Vandaag is de dag dat ik het stokje doorgeef aan Piet Raaijmakers junior en hoop dat jullie velen successen samen mogen behalen.”

