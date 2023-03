Jordy van Massenhove’s Verdiamo Z verder onder Janne Friederike Meyer

Op Instagram laat Janne Friederike Meyer weten dat ze de elfjarige Verdi-zoon Verdiamo Z heeft overgenomen van Jordy van Massenhove. De Belgische springruiter fokte Verdiamo zelf en leidde hem op tot 5* Grand Prix-niveau. In Bazel was er onlangs nog een achtste plaats in de Longines Grand Prix en een elfde plaats in de wereldbekerkwalificatie.

Voor Janne Friederike Meyer is de Verdi-zoon Verdiamo een mooie toevoeging aan haar springstal. Ze verloor in december haar toppaard Büttner’s Minimax (v. Cornado NRW) die slechts dertien jaar oud werd. Meyer schrijft op Insta: “Welkom Verdiamo! Ik ben enthousiast om je te leren kennen en hoop dat je je op je gemak voelt in je nieuwe huis Hof Waterkant! Dank aan onze vrienden en eigenaren die deze nieuwe samenwerking mogelijk hebben gemaakt!”

Onder zijn fokker Jordy van Massenhove was Verdiamo succesvol tot op het hoogste niveau. In januari liep het paar twee concoursen, in Bazel en hun laatste in Leipzig. In Bazel werden ze achtste in de Grand Prix en elfde in de WB kwalificatie. In Leipzig was de dertiende plaats in de wereldbekerkwalificatie een mooi afscheidskado.

Bron World of Showjumping