Joris de Brabander verliest fokproducten Narcotique II de Muze en Filou de Muze

In korte tijd heeft de bekende springpaardenfokker Joris de Brabander afscheid moeten nemen van een aantal van zijn bekende springpaarden en topverervers. Enkele weken geleden overleed de voormalige wereldkampioen Vigo d'Arsouilles, gisteren verongelukte de hengst Filou de Muze en korte tijd daarna overleed ook de topmerrie Narcotique II de Muze.

Eind juli was het een slag voor Joris de Brabander en Philippe Le Jeune dat ze afscheid moesten nemen van wereldkampioen Vigo D’Arsouilles, gisterochtend overleed door een ongeval op de vrachtwagen de Stakkato-zoon Filou de Muze. De veertienjarige hengst begon zijn carrière onder Philippe Le Jeune en in oktober vorig jaar nam zijn partner Lucia Le Jeune Vizzini de teugels over.

Ongeluk

Met Lucia Le Jeune werd Filou de Muze onder meer zesde in de GCT Grand Prix in Monaco. In Aken raakte de hengst echter geblesseerd en moest revalideren. Gisterochtend maakte Le Jeune op haar Facebookpagina bekend dat de hengst door een ongeluk op de vrachtwagen was overleden.

Narcotique II de Muze

Filou de Muze kwam uit de merrielijn van Qerly Chin, de beroemde dochter van Chin Chin is zijn overgrootmoeder. Qerly Chin is ook de moeder van Narcotique II de Muze die ook gisteren overleed. De Darco-dochter en internationaal springpaard stierf op 22-jarige leeftijd.

Embryo voor 82.000 euro geveild

30 augustus kwam Narcotique nog in het nieuws toen op de eerste editie van de Stephex Exclusive Breeding auction een embryo van haar en Heartbreaker met 82.000 euro de topper was van de embryoveiling.

Beroemde fokmerrie

Narcotique had een succesvolle sportcarrière onder Eric Lamaze maar was als fokmerrie misschien nog wel bekender. 23 kinderen van haar staan geregistreerd waaronder vijf goedgekeurde hengsten en vijftien internationale springpaarden. BWP Ambassadeur Querlybet Hero (v. Baloubet du Rouet) en Quel Hero de Muze (v. Power Light), waren de eersten die in 2000 werden geboren uit embryotransplantatie en werden goedgekeurd. Daarna volgden Farouk de la Pomme (v. Vigo d’Arsouilles), Gaillard de la Pomme (v. Nabab de Reve) en Giovani de la Pomme (v. Shindler de Muze).

Grand Prix-paarden

De hengsten Querlybet Hero en Giovanni de la Pomme zijn daarnaast ook 1,60m springpaarden, de laatste nog steeds actief in de sport. Maar ook haar dochters Boyante de Muze (v. Kashmir van Schuttershof), Sea Coast Ferly (v. Calato) en Farfelu de la Pomme (v. Vigo d’Arsouilles) bereikten het Grand Prix niveau. Inmiddels lopen kleinkinderen en achterkleinkinderen ook op het hoogste niveau.

