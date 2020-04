Jos Lansink en Libero H eerste en enige Nederlandse wereldbekerwinnaars

Deze week zouden in Las Vegas de finales van de wereldbeker springen en dressuur worden gehouden. Door de coronacrisis is de wedstrijd gecanceld. Toch even in de geschiedenis van de finales gedoken en teruggekeken naar de legendarische rit van Jos Lansink met de even legendarische hengst Libero H. In 1994 won de voormalige Tukker als eerste en enige Nederlander de wereldbeker in Den Bosch.

In 1994 was de wereldbeker finale in Den Bosch. Jos Lansink, toen de stalruiter van Hans Horn en zijn springstal de Wiemselbach in Ootmarsum, had met Libero H een sterk winterseizoen gereden met onder meer overwinningen in Parijs en Gothenburg. In de finale in Den Bosch presteerde de Landgraf I-zoon optimaal, hij won de beide kwalificatierondes.

In de laatste omloop van de finale maakte Libero zich onsterfelijk. De hengst stak de beide achterbenen in de triplebar, door ze op hetzelfde moment ook weer op te trekken. Door een wonder bleef Lansink in het zadel en bleven de balken in de lepels. Libero werd die zondag in april een levende legende, hij won met zijn ruiter Jos Lansink de wereldbeker, de eerste en tot nu toe enige oranje-combinatie die dit lukte.

Jos Lansink vertelde destijds over Libero H: “Hij heeft het karakter dat ideaal is voor een springpaard. Hij wil zo ontzettend graag winnen en is bereid daarvoor te vechten en alles te geven wat hij in zich heeft.” (Uit Stempelhengsten)

In 1995 sluit Libero H zij sportieve carrière af met een zege in Calgary. Jos Lansink werd Belg, in ging 2001 maakte hij de overstap naar de zuiderburen. Libero overleed in 2006 op 25-jarige leeftijd.

Bron Horses.nl