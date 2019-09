Jos Verlooy is Belgisch kampioen met Verdi-zoon Varoune

Het Belgisch kampioenschap springen bleef tot het einde uiterst spannend. Uiteindelijk wist klassementsleider Jos Verlooy zijn titel nipt zeker te stellen met Varoune (v. Verdi). De jonge Belg won de titel voor Pieter Clemens met Icarus (v. Querlybet Hero) en Wilm Vermeir met King Kong d'Avifauna (v. Think Big van t L).

Het publiek mocht niet klagen, want de strijd bleef spannend tot het einde, toen een aantal van de laatste starters balken lieten vallen en tijdfouten maakten. Zo zag Gregory Wathelet zijn kampioenschap in duigen vallen door twee balken in finaleronde.

Laatste starter Jos Verlooy had na een goed jachtparcours alleen een tijdfout gemaakt met Varoune in de tweede ronde van het kampioenschap. Verder was de lei schoon. Daarmee kon Verlooy zich een balk en twee tijdfouten permitteren voordat hij aan het laatste deel van de finale begon. Prompt kreeg de ruiter een balk op de eerste combinatie, die nog niet vaak uit de lepels was gegaan. Vervolgens liet hij de veel moeilijkere tweede combinatie liggen, net als de rest van de hindernissen. Binnen de tijd lukte het Verlooy toch om het kampioenschap te winnen.

Omhoog geklommen

Clemens had met 4,10 strafpunten uit de jacht en een balk in ronde twee een minder goede start, maar wist dankzij twee foutloze proeven in de finale toch naar het reservekampioenschap te rijden. Vermeir zag een balk vallen in ronde twee én in de tweede omloop van de finale, maar was toch nog derde, net voor Frederic Vernaet.

Uitslag

Bron: Horses.nl