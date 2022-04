Jos Verlooy opent het bal in Leipzig, Harrie Smolders met startnummer 14

De Belg Jos Verlooy en de elfjarige Luciano van het Geinsteinde (v. Quinn vd Heffinck) betreden vanmiddag als eerste de piste tijdens de FEI World Cup finale 2022 in Leipzig. De springruiters beginnen om 14.35 uur de finale met het jachtspringen. Harrie Smolders is de enige Nederlander in de wereldbekerfinale springen. Hij lootte startnummer 14 en komt met zijn Monaco (v. Cassini II) nog voor de break in de ring.

Harrie Smolders stond vijf keer in de finale van de wereldbeker met twee top tien klasseringen. In 2012 werd hij in Den Bosch tiende met Regina Z (v. Rex Z) en in 2016 werd hij in Göteborg tweede met Emerald (v. Diamant de Semily). Aan de Duitse website Spring-reiter vertelt Smolders: “Deze finale in Leipzig wordt mijn zesde. Ik heb Monaco meegebracht. Hij is 13 jaar oud en deze Wereldbekerfinale wordt zijn eerste kampioenschap. Ik ben erg benieuwd want ik ben al eens tweede geweest in de finale en ik hoop dat ik zondag weer mee kan doen.”

Titelverdediger Guerdat al drie keer winnaar

35 combinaties beginnen vanmiddag aan de wereldbekerfinale waaronder titelverdediger, en drievoudig winnaar Steve Guerdat. Hij heeft de dertienjarige Victorio des Frotards (v. Barbarian) onder het zadel. Guerdat is een van de vijf ruiters die de wereldbeker al drie keer hebben gewonnen. De anderen zijn Hugo Simon, Meredith Michaels-Beerbaum, Marcus Ehning en Rodrigo Pessoa. Pessoa is de enige ruiter die drie opeenvolgende titels heeft gewonnen op hetzelfde paard, de hengst Baloubet du Rouet (v. Galoubet A).

Jack en John Whitaker

De jongste ruiter die aan de finale van dit jaar deelneemt is de 20-jarige Jack Whitaker uit Groot-Brittannië. Zijn oom, de legendarische John Whitaker, die met de machtige schimmel Milton back-to-back titels won in 1990 en 1991, is ook van de partij op 66-jarige leeftijd.

Klik hier voor de startlijst.

Bron FEI