In Zangersheide heeft Jos Verlooy met succes zijn titel bij de senioren verdedigd. Met Varoune (v. Verdi) was hij de concurrentie de baas en eindigde op nul strafpunten. Tweede werd Pieter Clemens met Quintini (v. Quintender). Het brons was voor Yves Vanderhasselt en Jeunesse (v. Eldorado vd Zeshoek).