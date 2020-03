Jos Verlooy over uitstellen Spelen: ‘Het zijn ook uitzonderlijke tijden’

Gisteren kwam het verlossende woord naar buiten, de Olympische Spelen van Tokyo worden uitgesteld. Toen in 1940 de Olympische Spelen ook in Tokyo zouden worden gehouden, werden de Spelen ook uitgesteld. Pas 24 jaar later in 1964 werden de Olympische Spelen in Tokyo toch gehouden en ook nu zal Tokyo nog even moeten wachten, toen vanwege de oorlog, nu vanwege corona. Voor Jos Verlooy is het een behoorlijke teleurstelling vertelde hij aan Horseman.

Het besluit om de OS toch uit te stellen leek te komen nadat meerdere grote landen opperden voor uitstel en Australië en Canada zelfs tot een boycot van de Spelen overgingen als het gewoon door zou gaan ondanks de corona crisis. Veel ruiters wilden ook dat het uitgesteld werd en daar lijkt nu gehoor aan gegeven te zijn. Voor veel ruiters is het ook een teleurstelling. Zo ook voor Jos Verlooy.

‘Een heel uitzonderlijke beslissing’

Tegen Horseman reageerde de jonge Belg op de beslissing: “Eerlijk? Ik weet nog niet goed wat ik bij deze beslissing moet denken en hoe ik me moet voelen. De druk van een aantal landen op het IOC en het organisatiecomité moet groot geweest zijn, want de Spelen uitstellen is een heel uitzonderlijke beslissing. En uiteindelijk is deze beslissing al vroeg gevallen. Het is meer dan drie maanden voor de Spelen.”

Verlooy vervolgde: “Maar het zijn ook uitzonderlijke tijden, waarmee niemand van onze en veel van de vorige generaties al geconfronteerd werden. Ik had heel mijn jaar op Tokyo afgestemd.” De ruiter had zijn toppaard Igor (v.Emerald) sinds Mechelen rust gegeven en was nu weer rustig aan het trainen richting de Spelen. “Ik had een hele planning klaar. Dat valt nu helemaal weg.”

Onzekere tijden

Het zijn onzekere tijden en niemand weet echt hoe de toekomst er uit gaan zien. Steeds meer wedstrijden worden op voorhand al afgelast en daardoor is naar een doel toe trainen niet echt mogelijk. “We blijven paarden die uit een rust-periode komen klaar maken,” zei Verlooy. “De paarden die een drukke periode achter de rug hebben mogen wat kalmer aan doen. Ik zet wat parcoursen thuis en werk wat op gevoel. We blijven bezig met ons dagelijks werk maar hoelang dit nog blijft duren, niemand die het weet.” Verlooy besloot het gesprek: “Ondertussen is het hopen dat iedereen, hier op stal, maar ook daarbuiten, gezond blijft. Want dat blijft het allerbelangrijkste!

Bron: Horseman.be/Horses.nl