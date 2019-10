Jos Verlooy pakt zege in Welcome Stake op CSI5* Washington

Jos Verlooy zet de reeks aan goede prestaties in Amerika voort op het CSI5* in Washington. Gisteren was er de zege in de Welcome Stake voor de Belg. Op de Verdi TN-nakomeling Varoune was Verlooy de snelste in de winning round, hij bleef Alex Granato met Carlchen W (v. Chacco-Blue) 0,13 seconden voor.

De beste zestien ruiters uit de eerste ronde van de 1,50m Welcome Stake kwamen terug voor de winning round die ’s avonds werd verreden. Jos Verlooy was met Varoune de veertiende op de startlijst in die tweede omloop en wist met 41,62 seconden de winnende tijd op de klokken te zetten. Alleen Erynn Ballard was sneller (41,12) op Catoki’s Son Z (v. Catoki), maar de Canadese kreeg een balk aan de benen en werd achtste.

Achter Verlloy kwam Alex Granato met een foutloze ronde in 41,75 seconden op de tweede plaats. Gevolgd door Darragh Kenny met Classic Dream (v. Colestus) en Laura Kraut, ook met een nakomeling van Verdi TN, de KWPN-merrie Fleurette.

Verlooy heeft de elfjarige Oldenburger Varoune pas vier maanden onder het zadel. De ruin komt van Gestüt Eichenhain en Harm Lahde zat tot eind mei in het zadel. De zoon van Verdi TN werd vorig jaar onder Lahde vierde in het Duitse kampioenschap. Verlooy: “Hij is snel en erg voorzichtig. Ik leer hem steeds beter kennen, en ik moet zeggen dat hij steeds sneller wordt. Hij is het soort paard waarmee ik echt nar hindernissen kan op galopperen.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron WIHS.org