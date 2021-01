Jos Verlooy troeft Christian Ahlman af in GP Salzburg

De Belgische ruiter Jos Verlooy en de 13-jarige Varoune (v. Verdi TN) wonnen vanmiddag de 4* Grote Prijs van Salzburg over 1m60. Verlooy was de laatste van elf barragecombinaties en de enige die sneller foutloos binnen was dan de allereerste starter: Christian Ahlman met Solid Gold Z (v. Stakkato Gold). Maikel van der Vleuten tekende voor de achtste plek met Dana Blue (v. Mr. Blue), Bart Bles werd met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) tiende.

Eerste starter was de Duitser Christian Ahlman met Solid Gold Z, die met krappe bochten en voorwaartse afstanden in het tweede gedeelte van het parcours een mooie uitdaging neerzette voor de combinaties na hem: 43,59 seconden. Derde starter Carel Kox bewees dat het sneller kon, maar dat kostte wel een balk. De Belg kwam binnen in 42,00 seconden.

Bles voorzichtig

Bart Bles had in de basisomloop zijn handen vol aan zijn bruine merrie Kriskras DV, maar de twee zetten een rondje uit het boekje neer. In de barrage ging Bles met de groot galopperende Kriskras buitenom naar de dubbelsprong, maar ondanks de voorzichtige strategie krijg hij toch een balk halverwege.

Doem strategisch derde

De Belgische ruiter Arnaud Doem deed met Edgard de Prefontaine (v. Contact vd Heffinck) rustig aan, een strategie die niet onverstandig bleek. Met 50,95 seconden was hij de langzaamste in de barrage, maar zijn foutloze ronde leverde wél de derde plaats en 15.000 euro op.

Jung redt het niet opnieuw

Fischerchelsea toonde zich onder Michael Jung nog net zo gretig als gisteren, toen het duo het Championat van Salzburg won. Een snelle en foutloze basisomloop bracht hen als vanzelfsprekend naar de barrage, waarin de Duitse eventingkampioen direct vanuit de startblokken op jacht ging naar de tijd van Ahlman. Hij kreeg echter al vroeg in de barrage een springfout. Zijn 44,67 seconden was goed voor de zevende plaats.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten en de 13-jarige Dana Blue (v. Mr. Blue) gingen in opperste concentratie door de baan tijdens de basisomloop, maar in de barrage was de merrie wat opstandiger. Van der Vleuten zag de een-na-laatste hindernis sneuvelen, maar zou het qua tijd ook niet gehaald hebben: een achtste plek in het eindklassement.

Struikel

Uiteindelijk was het laatste starter Jos Verlooy, die met Varoune de tijd van Ahlmann kon verbeteren. Dat was niet zo maar gebeurd, want de Belgische combinatie, die al wat balansproblemen leek te hebben in de basisronde, struikelde even na de tweede hindernis van de barrage. Maar Verlooy haalde de krappe draai naar de combinatie en gaf daarna nog even flink gas, om toch in 43,22 foutloos over de streep te komen.

Bekijk de split-screen van Verlooy en Ahlmann:

Smolders, Emmen en Houtzager

Harrie Smolders startte vandaag met de tienjarige vosruin Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). Smolders reed de SF-ruin voorzichtig door het basisparcours, maar kon niet voorkomen dat een balk op de derde hindernis van de combinatie met de achterbenen uit de lepels kwam. Daar kwam ook nog een tijdfout bij, voor een totaal van 5 strafpunten. Het was de eerste GP over 1m60 voor deze combinatie. Met zijn vorige ruiter, Gerfried Puck, sprong Bingo twee keer een dergelijke zware wedstrijd. Smolders nam de vos in februari 2020 over.

Kim Emmen had gisteren met Jack van het Dennehof (v. Toulon) in het Championat von Salzburg een paar springfouten in de basisomloop, en ook vandaag tikte Jack twee balken uit de lepels. Helaas dus geen barrage voor de combinatie die flink won in de outdoor wedstrijden in Portugal en Spanje afgelopen herfst.

Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante (v. Canturano) kwamen te vlak over een steilsprong met golvende planken in het basisparcours. Daarna gooiden ze wel het gas er even op en finishten als een-na-snelste vierfouter op de 13e plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl