Jos Verlooy weer helemaal terug en wint 1.50m kwalificatie in Ommen

De kaarten zijn geschud voor de Grote Prijs van CSI Ommen. Op vrijdagavond werd de enige kwalificatie verreden en die werd gewonnen door de Belg Jos Verlooy met Fts Killossery Konfusion (v. Siec Livello). Frank Schuttert, opnieuw knap derde, zei een dag eerder al. “Hopelijk geen tegenslag morgen, want dan sta je maar zo langs de kant op zondagmiddag.” In totaal vielen zestien ruiters buiten de BEMER Riders Tour eisen. Dat de winnaars van vorig jaar, Remco Been en Holland van den Bisschop daarbij horen, mag oprecht een tegenslag genoemd worden. Remco trok zich halverwege het 1.55m parcours terug en werd geëlimineerd.

En zo kan het gaan in de paardensport. Daar weet Jos Verlooy ook alles van. Zo draaide hij stevig mee in de wereldtop en zo lag zijn toekomst bijna aan diggelen. In maart dit jaar kwam hij met zijn toppaard Igor akelig ten val in Wellington en brak de ruiter enkele tussenwervels.

Gebroken tussenwervels

“Uiteindelijk heb ik een maand niet kunnen rijden, dat viel mee, maar ik heb toch nog wel last van m’n rug gehad. Ik heb sindsdien ook geen 5* concoursen meer gereden. Igor heeft veel in de wei gelopen en is terug in opbouw. Ik concentreer me vooral op de jongere paarden van acht en negen jaar”, vertelt Jos Verlooy.

‘Past perfect in planning’

Dat laatste brengt Jos Verlooy naar CSI Ommen, waar hij al vaker goed meedraaide. “Ommen past perfect in de planning voor die jongere paarden. Het is een super wedstrijd voor ze om ervaring op te doen.” Jong is zijn winnende paard met 13 jaar niet, maar een kostverdiener is het wel. Fts Killossery Konfusion (Livello x Cruising) loopt nu een jaar en driekwart onder het zadel van Verlooy en heeft al heel wat prijzengeld meegepakt. In mei en juni waren ze nog eerste, tweemaal tweede en vijfde in internationale 1.50m rubrieken.

‘Hij is echt belangrijk voor me’

“Zo’n competitief paard! Heel snel, heel voorzichtig, gewoon een super paard voor deze rubrieken en ik start hem zondag ook in de Grote Prijs. Hij is echt belangrijk voor me. Als ik dit paard niet heb, kan ik niet eens meerijden op een CSI3* concours. M’n andere paarden lopen nog een stapje lager. Konfusion houdt mijn ranking hoog. En mijn motivatie op peil. Want niets is natuurlijk mooier dan winnen”, lacht de Belg. “Zo kom ik mijn tussenjaar wel door! Ik heb goede hoop dat ik volgend jaar weer paarden heb voor het allerhoogste niveau, want dat kriebelt wel.”

Snel paard

Met het winnen van de 1.55m Wezenberg Transport Prijs (en 6.550 euro) liet Jos Verlooy twaalf barragekandidaten achter zich. Dat hadden er elf meer kunnen zijn, maar die trokken zich terug om hun paarden te sparen voor de Grote Prijs op zondagmiddag. “Ik heb het geluk dat ik op een snel paard zit, afmelden is geen optie. Maar sowieso rijd ik liever mee. Ik vind het jammer voor het concours dat er zoveel ruiters afhaakten.” In de barrage ging Verlooy als allereerste van start en hij zette de strakste rit van de avond neer. De Ier Bertram Allen werd met Edison de Hus (v. HH Conrad) tweede, voor thuisruiter Frank Schuttert op Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) en Daan van Geel op I’M Special Power Sih (v. Comme Il Faut).

Puissance

Concoursorganisator Hendrik-Jan Schuttert liet even later zien hoe hoog Nova Scotia Z (v. Nabab de Reve) kan springen, want zijn tienjarig Grand Prix-springpaard sprong vlekkeloos over de muur van 2.05m hoogte. Toch vond hij het mooi geweest en meldde zich af voor de slotronde over maar liefst 2.15m. De twee overgebleven Ieren Conan Wright op de achtjarige KWPN’er Kallahen (v, Callahan VDL) en Alexander Butler op de twaalfjarige Iers gefokte Pico (v. Chekhoc PKZ) gingen door en lieten hun paarden nog eens foutloos springen, waardoor ze de eerste prijs deelden, elk 3.250 euro.

De overige winnaars op vrijdag waren: Dennis van den Brink met Aonia Domain (1.45m Boehringer Ingelheim Prijs), Elike Morsink met Chalina Z (1.35m Redder Transport Prijs) en Franklin Posmus met Garola H.K. (1.20m ABN Amro Prijs).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht CSI Ommen