Jos Verlooy wint 4* op tijd, Pals pakt goede resultaten

De hoogstgedoteerde rubriek van de dag in Valkenswaard, een 1m50/1m55 direct op tijd, is gewonnen door Jos Verlooy en Jacobien Dwerse Hagen (v. Va Vite). De Belg en zijn merrie waren 18/100 sneller dan Marcus Ehning en Calanda (v. Calido I). Johnny Pals was de beste Nederlander, hij werd zevende met Fernando (v. For Pleasure). Eerder op de dag was Pals met Excentriek (v. Ustinov) al tweede geworden in de Medium Tour.

In de 1m55 Longines Ranking rubriek op tijd ging de derde plek naar de Zwitser Bryan Balsiger met Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof). Frank Schuttert was achtste met de Beierse merrie Carolina (v. Cornado NRW). Ook hij bleef foutloos.

Darragh Kenny scoort dubbel

De eerste plaats in de Medium Tour over 1m40 was voor Darragh Kenny en de KWPN-merrie Cicomein VDL (v. Chacco-Blue), die Pals ruimschoots te snel af was. Joe Clee uit Groot Brittanië was derde met de achtjarige Ballinalard (v. Balloon). Ook de Big Tour over 1m45 ging naar de snelle Kenny, dit keer met Cartello VDL (v. Cartani). Ehning werd hier tweede met Cristy (v. Canturo). Beste Nederlander in deze rubriek was Patrick van der Schans met Graniet ES (v. Flamenco de Semilly), die achtste werd.

Jonge paarden

De rubriek voor zes en zevenjarige springpaarden verliep ook goed voor Van der Schans. Hij werd daarin derde met de KWPN-hengst Jager (v. Numero Uno). Voor hem op plek twee stond Remco Been met KWPN’er Jasper (v. Cidane). Winst was er voor de Brit Ben Maher met Point Break (v. Action-Breaker). Marc Houtzager reed de zesjarige Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky) naar de vierde plaats.

