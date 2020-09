Jos Verlooy zet eerste stap richting prolongatie titel

Op de terreinen van Zangersheide in Lanaken zijn gistermiddag de Belgische kampioenschappen voor springruiters begonnen. Het eerste onderdeel kwam op naam van titelverdediger Jos Verlooy. Hij stuurde de Verdi-zoon Varoune, waar hij vorig jaar kampioen mee werd, als snelste rond over het jachtparcours. Nicola Philippaerts werd tweede.

De eerste omloop in het kampioenschap was een Tabel C over 1,50m. Jos Verlooy voegde daad bij het woord. De ruiter had eerder in een persbericht gezegd dat hij meteen in de kopgroep wilde zitten, ‘een top 10 plaats zou comfortabel zijn’. En dat lukte direct. In een tijd van 70,43 seconden was Verlooy met de twaalfjarige Varoune de snelste en nestelde zich aan de kop van het klassement.

Philippaerts en Vanderhasselt houden aansluiting

Op ruim een seconde achterstand (71,64 seconden) werd Nicola Philippaerts tweede op de Holsteiner Zayado (v. Cayado). Yves Vanderhasselt hield aansluiting door derde te worden in bijna dezelfde tijd als Philippaerts. Met Jeunesse (v. Eldorado van de Zeshoek) klokte 71,66 seconden.

Clemens snel maar balk

Pieter Clemens, die vorig jaar het zilver won, stuurde Quintini (v. Quintender) als snelste rond. Maar het koste de stalruiter van Jos Lansink een balk waardoor hij vanmiddag op een zesde plaats aan het tweede onderdeel begint.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horseman.be/Horses.nl