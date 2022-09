José Thiry aan de leiding in Belgisch kampioenschap springen

Naast het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden loopt op Domein Zangersheide in Lanaken ook het Belgische kampioenschap voor springruiters. Gisteren was de eerste omloop, het jachtspringen over 1,45m/1,50m. José Thiry was met Jalisco W Van de Wolvenhoek (v. Vivaldi du Seigneur) hierin de snelste en gaat aan kop in het kampioenschap.

43 ruiters begonnen aan de eerste manche van het kampioenschap. Met startnummer zes was het José Thiry die op de dertienjarige Jalisco W van de Wolvenhoek direct een snelle ronde reed. De ruiter kwam in 66,06 seconden zonder hindernisfouten over de meet. Die prestatie werd niet meer verbeterd.

Op 0,23 seconden achterstand (66,29) pakte Frederic Vernaet de tweede plaats in het klassement met Born To Win AP Z (v. Bentley). Jeroen Appelen en Lunatique de Kwakenbeek (v. Cicero Z Van Paemel) eindigden op de derde plaats in 66,81 seconden.

Jos Verlooy

Titelverdediger Jos Verlooy, hij won het kampioenschap drie keer op rij, kreeg met Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel vh Meulenhof) een balk en met een tijd van 72,78 seconden begint hij op een zeventiende plaats. De twee BWP-hengsten Lector vd Bisschop (v. Bamako de Muze) onder Koen Vereecke en Mr. Idol S (v. Plot Blue) onder Ludo Philippaerts maakten de top vijf vol.

Bron Equibel