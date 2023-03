Joy Lammers en Suus Kuyten scoren in GP-kwalificatie Lier

Het outdoor seizoen is op veel plekken weer begonnen, zo ook in Lier. Voor Nederland deden Joy Lammers en Suus Kuyten goede zaken en reden in de kwalificatie voor de Grand Prix naar een zesde en negende plaats. Scott Brash streef lange tijd op de winst af maar moest aan het einde Francisco José Mesquita Musa voorlaten.

De kwalificatieproef voor de Grand Prix bestond uit een parcours over een hoogte van 1.45m met barrage. Voor die barrage wisten 12 van de 91 combinaties zich te plaatsen, waaronder Joy Lammers en Suus Kuyten. Kuyten reed met King Kong D’Avifauna (v. Think Big) een relatief rustige ronde maar de tijd van 42.72 seconden was wel genoeg voor een top-tien klassering. Joy Lammers reed op haar beurt First Boy B.B (v. Hamlet) in 39.21 seconden naar de zesde plaats.

Top drie

De Britse topruiter Scott Brash streef lange tijd af op de overwinning. Hij had 36.98 seconden nodig om Hello Vittoria (v. Kannan) naar de finish te rijden. Dit was uiteindelijk genoeg voor de tweede plaats want Brash moest op het einde alleen nog de Braziliaan Francisco José Mesquita Musa voorlaten. Hij reed Catch Me Marathon (v. Contagio) in 34.68 seconden ruimschoots naar de overwinning. Stefan Engbers tekende met Baju NRW (v. Balou du Rouet) voor het derde resultaat.

Uitslag

Bron: Horses.nl