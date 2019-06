Joy Lammers komt tiende tekort voor zege in 2* GP Treffen

Joy Lammers leverde vanmorgen een prima prestatie door tweede te worden in de 2* Grand Prix op de terreinen van Glock Horse Perfomance Center in Treffen. De amazone moest met haar First Boy B.B. (Hamlet x Ustinov) alleen Dominik Fuhrer uit Zwitserland voor laten gaan, het scheelde slechts 0,1 seconde. De Duitser Daniel Dassler werd derde.

Zes combinaties hadden zich in de barrage gereden van de 1,45m 2* Grand Prix. Daniel Dassler had met Con Spirit (v. Cornet Obolensky) de eerste nulronde in 43,82 seconden gereden. Maar direct daarna liet Joy Lammers hoe snel het kon. Op de Hamlet-zoon First Boy B.B. haalde ze een flinke hap van Dasslers tijd af en zette 41,20 op de klokken.

0,1 seconde verschil

Toch was het de Zwitser Dominik Fuhrer die er met de negenjarige Call me Charly (v. Clarimo) een tiende onder dook en de eerste plaat opeiste. Het resultaat van Fuhrer kwam daarna niet meer in gevaar.

Schröder zesde in 1,50m

De finale dag in Oostenrijk werd geopend met een 5* 1,50m-proef direct op tijd. Gerco Schröder reed in de tuin van sponsor Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky) naar een zesde plaats. De rubriek werd door Martin Fuchs en Silver Shine (v. Califax) gewonnen voor zijn landgenoot Alain Jufer met Casall (v. Casall). Ook Vincent Voorn stuurde De Vleut (v. Vleut) foutloos rond en werd achtste.

Bron Horses.nl