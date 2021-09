Joy Lammers wint 1m45 Kronenberg

De Nederlandse amazone Joy Lammers heeft met First Boy BB (v. Hamlet) de Horse Service International Prix gewonnen vrijdagavond. Op De Peelbergen bleef ze in de barrage van deze 1m45 rubriek zo'n 0,6 seconden voor op de nummer twee. Dat was de 17-jarige Oezbeekse stalruiter van Aleksandr Onischenko: Abdurakhmon Abdullaev. Hij had KWPN-ruin Go Four It B (v. O'Brien) gezadeld.

Derde werd de Argentijn Juan Pablo Mussini met Parabell Jmen (v. Parabellum). Ook Niels Tacken klasseerde zich, hij werd met een tijdfout in het basisparcours twaalfde, in het zadel van Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z).

Kersten tweede bij zevenjarige paarden

Niels Kersten was vrijdag succesvol met Thuur Z (v. Tyson) in de tweefasenrubriek voor zevenjarige paarden. Ruben Romp en Jandino (v. Dexter R) klasseerden zich in deze rubriek op plaats tien.

Uitslag 1.45

Uitslag zevenjarige

Bron: Horses.nl