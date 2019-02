Joy Lammers zorgt dat 2* Grand Prix een barrage krijgt

Het leek erop dat de 2* Grand Prix op het Glock Horse Performance Center geen barrage zou krijgen. Aan het einde van de rubriek was het de Duitser Benjamin Wulschner die als eerste foutloos ging. Als laatste starter zorgde Joy Lammers toch nog voor een barrage. Maar over het verkorte parcours moest Lammers toch haar meerdere erkennen in Wulschner. De Duitser ging op nieuw nul en Lammers kreeg acht strafpunten met First Boy B.B. (v. Hamlet).

Het 1,45m-parcours leek voor de meeste ruiters een zware opgave. Van de 27 gestarte combinaties haalden er zes de eindstreep niet, zes kregen een balk waaronder de Nederlandse amazones Caroline Poels-Devos en Amber Feijen. De Ierse Anna Carway liep met KWPN’er Ajaccio (v. Caretino) een tijd fout op. Alleen Benjamin Wulschner en Joy Lammers bleven zonder strafpunten.

Lammers in de fout

De verwachtte strijd in de barrage bleef echter toch uit. Benjamin Wulschner reed een goede snelle omloop met Bangkok Girl PP, een twaalfjarige merrie van Balou du Rouet.Hij finishte in 43,32 seconden. Joy Lammers ging met de Hamlet-zoon goed van start, maar na de dubbel kreeg Lammers een storing met First Boy B.B. en kon niet goed bij de oxer komen die net voorbij de uitgang stond. Het gevolg was een volte en nog een balk. Met 8 strafpunten in 59,94 seconden werd de amazone tweede.

Carway met tijdfout derde

Anna Carway werd met de tijdfout op Ajaccio derde. Caroline Poels-Devos werd vijfde met Carpe Diem DV Z (v. Contact v. Heffinck) en voor Amber Feijen en de Cantos-dochter Feline HBC was er een negende plaats.

Bron Horses.nl