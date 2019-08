Judy-Ann Melchior realiseert de visie van haar vader: 10 procent fokkers bonus

De oprichter van de Wereldkampioenschappen voor Jonge Paarden zou trots zijn: van 19 tot 22 september zullen bonusuitkeringen worden gedaan aan fokkers die op deze schaal nog niet bestond in de springsport. 10 procent van de uitgebreide prijzenpot van 220,250 euro gaat naar de fokkers van de paarden, ongeacht uit welk fokgebied deze afkomstig zijn.

“Dit is uniek”, zegt Judy-Ann Melchior, die na zijn dood de visie van haar vader Leon Melchior voortzet. Voor de meest succesvolle paarden met het Z-brandmerk is er een extraatje. Een Zangersheide Super Premium Bonus van 30.000 euro ligt klaar voor fokkers wier paarden bovenaan de jaarranglijst van Zangersheide staan. De huidige fokkers van gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars in elke leeftijdsgroep op het WK ontvangen een cheque van 5000 euro, 3000 euro en 2000 euro.

Visionair

Leon Melchior, paardenman, fokker, oprichter en oud-eigenaar van de Belgische fokkerij Zangersheide, was een visionair die altijd het welzijn van de fokkers voor ogen had. Zijn droom was dat ze financieel zouden profiteren van het succes van hun producten. Melchior wist: “Het duurt vaak tien jaar voordat bekend is hoe goed een fokker heeft gewerkt. En op een paar uitzonderingen na, moeten fokkers hun paarden verkopen voordat ze de status van internationaal paard bereiken.” Melchior was een man van actie: hij ontwikkelde een beloningssysteem om de twee werelden van fokkerij en sport dichter bij elkaar te brengen.

Waardig opvolgster

Melchior’s dochter Judy-Ann is niet alleen in de voetsporen getreden van haar vader als hoofd van het bedrijf. Na zijn dood in 2015 komt ze met ideeën en voert ze uit. Dit is uniek in de springsport en vindt grote goedkeuring, ook bij ruiters en paardeneigenaren. Judy-Ann Melchior kent beide werelden. De 32-jarige moeder van twee is een internationale amazone, paardeneigenaresse en fokster. Ze volgt consequent haar weg in de wedstrijdorganisatie van internationale evenementen en haar partner Christian Ahlmann, momenteel op positie negen van de wereldranglijst, ondersteunt haar in haar ideeën.

Succes beloond

Ahlmann vierde de internationale successen met de sport- en fokhengst Taloubet Z (v.Galoubet Z) en won de bronzen medaille op de Olympische Spelen 2016. Met zijn zoon, de tien-jarige Take A Chance On Me Z, won hij de Grand Prix van de Longines Global Champions Tour in Parijs. Met de eveneens pas tienjarige Clintrexo Z (v.Clintissimo) komt Ahlmann volgende week aan de start op het EK in Rotterdam voor Duitsland. De ruiter waardeert dus goede fokprestaties en wil ook dat deze successen worden beloond. In financiële vorm en niet – zoals gewoonlijk – door een “warme handdruk”.

Het grote doel van Melchior was de erkenning van de fokkers. “Leon Melchior was in gesprek met de FEI en wilde ervoor zorgen dat twee procent van het prijzengeld van een paard aan de fokker wordt verdeeld”, herinnert Christian Ahlmann zich. In het racen zijn fokkers premies altijd gekoppeld aan de winst. In die tijd, zoals Melchior zelf zei, “ging het om het herkennen en stimuleren van de onmisbare rol die de fokker speelt in de hele paardensport”. Dit voorstel werd niet goed ontvangen door de FEI.

Beloning meest succesvolle paarden

Het altijd goed bezochte WK in september is ook een feest voor de fokkers die erop staan ​​persoonlijk te verschijnen op het evenement. Er is een beloning voor de fokkers van de meest succesvolle paarden in het kampioenschap, ongeacht uit welk fokgebied ze komen. Guy De Schuymer, de fokker van de zeer succesvolle paarden Don VHP Z (v.Diamant de Semilly) en HH Carlos Z (v.Chellano Z), profiteerde bijvoorbeeld van de Z-Ranking, die het hele jaar door werd toegekend in 2017. De fokker ontving dankzij een win-som van 460.000 euro een fokkers premie ter waarde van 9.200 euro. Judy-Ann Melchior berekent: Als bij de 700 internationale toernooien en de 80 vijfsterren-toernooien de twee procent regel van 2017 wordt toegepast, zouden de fokkers van een win-som van € 85.181.543 euro maar liefst € 1.703.630 ontvangen als erkenning voor hun fokprestatie.

Bron: St.Georg/Horses.nl