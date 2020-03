Julien Anquetin versterkt springstal met Typhon de la Cense

De Franse springruiter Julien Anquetin heeft met Typhon de la Cense een nieuw talent op stal. De dertienjarige zoon van Narthago werd tot op 1,50m-niveau uitgebracht door Cécric Le Goff. Anquetin was de afgelopen tijd succesvol met zijn eerste paard Gravity of Greenhill (v. Nabab de Reve).

Op Facebook heet Julien Anquetin zijn nieuwe aanwinst Typhon de la Cense. Hij schrijft erbij: “Er gaat niets boven het groene gras van Normandië om het moreel te houden in afwachting van de wedstrijden.”

De dertienjarige Typhon de la Cense was weer goed onderweg met Anquetins landgenoot Cécric Le Goff. Le Goff reed in hun laatste gezamenlijke optreden de zoon van Narthago naar de derde plaats in de 3* Grand Prix van Vilamoura op 1 maart. Typhon de la Cense was meer dan een jaar uit de roulatie geweest en vierde zijn rentree op de voorjaarstour in Portugal.

De schimmel is een goede aanvulling in de stal van Anquetin en de Fransman ziet dan ook uit naar de herstart van het wedstrijdseizoen. Julien Anquetin eindigde voor de coronacrisis als zevenede in de wereldbekerwedstrijd in Gothenburg met de BWP’er Gravity of Greenhill.

