Julien Epaillard herhaalt kunststukje vorig week

Julien Epaillard is opnieuw sterk begonnen aan het 5* concours in Riyadh. Net als vorige week bezette de Fransman de eerste twee plaatsen in de 1,50m hoofdrubriek van gisteren. Met Alibi de la Roque (v. Mylord Carthago) won Epaillard en op Queeletta (v. Quality) werd hij tweede. Met de derde plaats van Kevin Staut werd het een compleet Frans podium.

Al vroeg in de wedstrijd had Julien Epaillard met de tienjarige Alibi de la Roque de snelste tijd van 58,81 seconden op het scorebord gezet. Alleen de Duitse kampioen Philipp Weishaupt was met Coby (v. Contagio) sneller (58,66 seconden). De Duitser had veel pech want op de laatste hindernis kreeg hij een fout en duikelde naar de zestiende plaats. Vorige week won het duo de Grand Prix van Riyadh.

Opnieuw Mylord Carthago

Epaillard reed aan het einde van de rubriek de tweede tijd van 59,88 seconden op de Oldenburgse merrie Queeletta. Zijn landgenoot Kevin Staut stuurde Tolede de Mescam Harcour, ook van Mylord Carthago, in 60,34 seconden naar de derde plaats.

Eindhoven G.H. vijfde

De top vijf werd volgemaakt door Daniel Deusser en Chad Fellows. Deusser won vorig week met Scuderia 1918 Tobago Z de wereldbekerkwalificatie in Riyadh, nu toonde het paar opnieuw vorm met de vierde plaats. De jonge Brit Chad Fellows kwam met de KWPN’er Eindhoven G.H. (v. Vaillant) op de vijfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Spring-reiter.de