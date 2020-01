Julien Epaillard houdt Daniel Deusser en Martin Fuchs achter zich in Basel

In de 1.50m hoofdrubriek van vandaag was Julien Epaillard weer eens iedereen te snel af. De Fransman hield in het direct-op-tijd parcours Daniel Deusser en de winnaar van het 1.40m van vanmiddag Martin Fuchs achter zich. Marc Houtzager en Bart Bles hielden ook de nul op het scorebord, maar vielen net buiten de prijzen.

Epaillard zette Queeletta (v.Quality) in de 1.50m proef in en dit bleek een goede keuze. De Fransman liet de klok stilstaan op 59.57 seconden en zorgde dat de Franse driekleur bovenaan de uitslagenlijst pronkte. Daniel Deusser, ook wel dubbel D genoemd, kwam met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) net tweetiende van een seconde later binnen. Een tijd van 59.77 bezorgde de Duitser een tweede plaats. Martin Fuchs stuurde Chica B Z (v.Canturano) rond in 60.61 en pakte een derde prijs voor Denis Lynch. Lynch kwam met de KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v.Contendro) door de finish in 63.10 en mocht als vierde opstellen.

Marc Houtzager en Sterrehof’s Edinus reden een mooie foutloze ronde in 68.69 seconden en vielen net buiten de prijzen op plaats 13. Bart Bles en Kriskras DV (v.Tangelo vd Zuuthoeve) werden 14e met een foutloze ronde in 71.19 seconden.

Bron: Horses.nl