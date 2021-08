Julien Epaillard onverslaanbaar in 3* Grand Prix van Herzlake

De 1.60m 3* Grand Prix van Herzlake viel afgelopen weekend ten prooi aan Julien Epaillard. De Fransman reed voor wat hij waard was in de barrage en ging er met de hoofdprijs vandoor. Stephanie Holmén en Janne Friederik Meyer-Zimmerman deden hun uiterste best om Epaillard van zijn troon te stoten, maar kwamen tekort. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Jur Vrieling. De ruiter eindigde op plek 17.

Er verschenen 35 combinatie aan de start in de 3*GP en hiervan hielden er negen alle balken in de lepels in het basisparcours. In de barrage barstte de strijd uiteindelijk echt los. Julien Epaillard is altijd een combinatie om rekening mee te houden en dit bleek ook in Herzlake weer het geval. Met Calgary Tame (v.Old Chap Tame) was de Fransman razendsnel in de barrage en bleek onverslaanbaar. Een tijd van 40.99 seconden bracht Epaillard de overwinning en de bijbehorende 16.863 euro.

Top drie

Stephanie Holmén en Flip’s Little Sparrow (v.Cardento) hadden in de barrage net iets meer tijd voor nodig. Een tijd van 41.58 seconden was snel, maar niet snel genoeg om de winst op te kunnen eisen. Holmén mocht als tweede opstellen achter Epaillard. Ook Janne Friederik Meyer-Zimmerman was niet opgewassen tegen de Fransman. De Duitse amazone stuurde Messi van ’t Ruytershof (v.Plot Blue) rond in 43.16 en moest genoegen nemen met een derde plaats.

Vrieling

Jur Vrieling noteerde het beste Nederlandse resultaat. De Nederlander tikte met Griffin van de Heffinck (v.Castelino vd Helle) een balk uit de lepels in het basisparcours en eindigde als 17e. Vrieling brengt deze negenjarige merrie pas sinds begin juli uit op internationale wedstrijden en acteerde met haar in Herzlake voor het eerst op 1.60m niveau.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl