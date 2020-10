Julien Epaillard oppermachtig in 4* Grand Prix van St. Lô

De afsluitende Grand Prix van de zondag in St. Lô bleef dankzij Julien Epaillard in Franse handen. De topruiter was oppermachtig in de barrage en hield zijn landgenoten Juliette Faligot en Nina Mallevaey achter zich in de prijsuitreiking. Henrik von Eckermann en Laurent Goffinet maakten de top vijf compleet.

In totaal verschenen 50 combinaties aan de start van de 4* Grote Prijs. Van de 50 wisten er zeven de lei schoon te houden. In de barrage barstte de strijd los. Als voor laatste starter had Julien Epaillard alles in handen om de winst naar zich toe te trekken. De Fransman stuurde de razendsnelle Queeletta (v.Quality) foutloos rond in 39.13 en pakte hiermee de overwinning.

Faligot en Mallevaey

Juliette Faligot was dicht bij de winst met Arqana de Riverland (v.Cornet Obolensky). De amazone finishte in 40.22 en moest in Epaillard haar meerdere erkennen. Achter Faligot eindigde Nina Mallevaey als derde. Mallevaey en Virtuose Champeix (v.Rubins des Bruyeres), voorheen door Epaillard gereden, zetten een tijd neer van 40.94 en maakten de top drie compleet.

Top vijf

Henrik von Eckermann hield zich goed staande tussen het Franse geweld. De Zweedse ruiter reed King Edward (v.Edward), het toppaard van zijn vriendin Janika Sprünger, rond in een tijd van 41.97 en viel net naast het podium op de vierde stek. Laurent Goffinet was met Atome des Etisses (v.Mylord Carthago) goed voor plek vijf.