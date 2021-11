Julien Epaillard slaat opnieuw toe en schrijft 3* GP Oliva op naam

Met drie ruiters uit de top vijftien van de Longines Ranking aan de start, sloot de CSI3* 1.50m Grand Prix van zondag de derde week van Autumn MET II 2021 af met spectaculaire sport. Na een barrage tussen 13 combinaties was het de Franse topruiter Julien Epaillard op de negenjarige merrie Cheyenne d’Auge die met de overwinning naar huis ging.

13 van de 54 deelnemers wisten het door Christian Wiegand gebouwde parcours in de eerste ronde te trotseren, maar slechts vijf van hen konden de hindernissen ook intact houden in de barrage en een dubbel foutloos resultaat neerzetten. Rebecca Conway en Con Coleur (v.Contendro I), voorheen gereden door Maureen Bonder, leverden de eerste dubbele nul van de proef met een tijd van 47.35 in de barrage. Al snel werd ze ingehaald door Julien Epaillard met Cheyenne d’Auge (v.Guarana Champeix), die de klok stopte op 44.39, een tijd die niemand na hem kon evenaren.

Cameron Hanley met ESI Toulouse (v.SIEC Livello) kwam dichtbij en pakte de tweede plaats met een tijd van 45.21, terwijl Fernando Martinez Sommer met Cor Bakker (v.Colandro), gefokt door Annlies Bakker, derde werd en Conway vierde. Harold Megahey met Kingston (v.Ustinov) pakte de vijfde plek achter Conway met een dubbele nul in 49.39 seconden.

Eigen fokproduct

Epaillard vond de Grand Prix moeilijk genoeg, en winnen met een paard uit zijn eigen fokprogramma maakte het bijzonder. “Cheyenne is zelf gefokt, ik ben dit jaar met haar begonnen, nadat mijn ruiter haar heeft opgeleid”, legt Epaillard uit. “Ze heeft veel bloed en springt altijd goed, maar ze is heel moeilijk te rijden. Nu is de rijdbaarheid iets beter en heeft ze al vele 1.45m rubrieken gewonnen. Ik denk dat ze een zeer competitieve merrie is, misschien niet voor de allerhoogste klassen, maar het is fijn om een ​​van nature snel paard zoals zij te hebben. Ik ben blij om zulke paarden te fokken! Het is altijd bijzonder om met een zelfgefokt paard te winnen, ook al is ze niet de eerste Grand Prix-winnaar die we hebben.”

Comeback

Voor de Ierse Cameron Hanley betekende de tweede plaats een geweldige comeback in de showring, aangezien de Ierse rijder zes maanden moest stoppen met rijden na een blessure die hij aan het begin van het jaar opliep. “Nu zijn we terug, en daarvoor ben ik naar deze tour gekomen; om weer op te bouwen,’ zei Hanley. “Daarom ben ik zo blij met het resultaat van vandaag, het is allemaal precies zo gegaan als ik wilde.”

“Ik vond het parcours hoog en moeilijk, de toegestane tijd was redelijk, dus er waren genoeg foutloze rondes”, zei Hanley over het parcours van vandaag. “Ik denk dat de parcours opbouw tijdens de tour altijd uitstekend is geweest; een groot compliment voor de parcoursbouwer. Julien is gewoon ongelooflijk”, zei Hanley over de winnaar van vandaag. “Ik ging gewoon zo snel als ik kon en probeerde mijn plan uit te voeren.”

Hanley’s paard Toulouse is een Iers gefokt paard van Livello, een hengst die Hanley naar een 4e plaats reed op de Europese kampioenschappen van 2009. “Ik ben eigenaar van Toulouse sinds hij vier was. Ik hou van dit paard; we hebben een zeer goede band. Ik ken hem heel goed en hij kent mij. Het maakt het des te leuker om een ​​goed resultaat te behalen met een paard waar je al zo lang mee bezig bent.”

Bron: Persbericht/Horses.nl