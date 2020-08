Julien Epaillard wint onderbroken 1,45m rubriek in Deauville

De eerste hoofdrubriek op het CSI3* in Deauville moest gisteren worden gestopt vanwege noodweer. Vanmorgen werd de 1,45m-proef hervat en de Fransman Julien Epaillard kon als winnaar gehuldigd worden. Epaillard was met Quincy Lady (v. Quintender 2) de snelste. Nog binnen een seconde eindigde Guy Williams als tweede en Marlon Modolo Zanotelli met de KWPN'er Sweet Tricia (v. Berlin) als derde.

Er werd strijd geleverd in de 1,45m-rubriek direct op tijd. Maar er was geen kruid gewassen tegen de altijd snelle Julien Epaillard. Met de tienjarige Hannoveraanse merrie had de Fransman al drie proeven gewonnen sinds het hervatten van de wedstrijden na de coronacrisis. In Deauville voegde Epaillard er een vierde zege aan toe. Hij klokte al vroeg in de rubriek een tijd van 59,39 seconden en gaf de koppositie ook niet meer uit handen.

Sweet Tricia

Achter Epaillard werd Guy Williams tweede met Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude). De Brit was amper een halve seconde langzamer met 59,75 seconden op de klokken. Ook Marlon Modolo Zanotelli zat er dicht bij. De Italiaan stuurde de Berlin-dochter Sweet Tricia rond in 59,96 seconden. Het fokprodukt van H. Nijborg uit Gieten kwam eind vorig jaar onder het zadel van Zanotelli. De merrie was daarvoor succesvol onder Darragh Kenny.

Renwick en Guerdat

De top vijf werd vol gemaakt door Laura Renwick met Arkuga (v. Arko III). Ze finishte in 60,46 seconden op de vierde plek. Vijfde werd de nummer één van de wereldranglijst Steve Guerdat met Ulysse Des Forets (v. Col Canto) in 60,75 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl