Jumping Houten: Kevin Beerse pakt 1m50

Een deel van de Nederlandse springruiters en -amazones is de afgelopen weken al weer afgereisd naar internationale wedstrijden, maar ook in Nederland kan er langzamerhand weer een beetje gesprongen worden. Op Jumping Houten ging de hoofdrubriek zaterdag naar Kevin Beerse en Fenia (v. Numero Uno). Het 1m45 was voor Dennis van den Brink met Aonia Domain (v. Mylord Carthago) en in het 1m40 pakte Bert-Jan Zuidema met Fleurabella-V (v. Diarado) de winst.

Alle rubrieken bij Zilvia’s Hoeve bestonden uit twee rondjes. In het 1m50 was de tweede plaats voor Aniek Diks en Greenday (v. Eldorado van de Zeshoek). Lonneke Mulder was derde met Cordess 2 (v. Clinton).

Knoester het snelst in het 1m45

In het 1m45 was Glenn Knoester het snelst met Alpicor (v. Lupicor), maar hij moest die tijd bekopen met een balk. Wel was het genoeg voor de tweede plaats in het eindklassement. Kevin Beerse en Heldia (v. Quadrillo) tekenden voor plaats drie.

Grootste startveld

Het 1m40 was de grootste rubriek, met 37 starts. Anoek van der Pluijm werd dicht achter Zuidema tweede op Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek). De derde plaats in deze rubriek was voor Siebe Kramer met Elzelien (v. Vleut).

Uitslag

