Jumping Houten: Sanne Thijssen wint 1.40m GP, Doron Kuipers op kop in 1.50m

Op het nationale concours in Houten stonden afgelopen week twee 1.40m proeven op het programma, een 1.50m rubriek en een 1.40m Grote Prijs. De 1.40m rubrieken van donderdag en vrijdag kwamen op naam van Jack Ansems en Marcelle Hokse. In het 1.50m op vrijdag was Doron Kuipers iedereen te snel af en de afsluitende 1.40m Grote Prijs van zaterdag viel ten prooi aan Sanne Thijssen.

In het 1.40m twee-fasen parcours van donderdag was het Jack Ansems die als sterkste uit de bus kwam. Ansems stuurde zijn Excellent (v.Lexicon) rond in 37,92 en pakte daarmee de winst. Bert-Jan Zuidema moest meer dan een halve seconde toegeven op Ansems en werd met Fleurabella-V (v.Diarado) tweede. Marco Sas en Galileo vd Hagenhorst (v.Numero Uno) eindigden als derde achter Zuidema.

1.40m en 1.50m op vrijdag

In de 1.40m rubriek van vrijdag snelde Marcelle Hokse naar de winst. Met Example (v.Ultimo) zette de amazone een tijd neer van 34,49 en pronkte daarmee bovenaan de uitslagenlijst. Doron Kuipers en Euro EHS (v.Unaniem) tekenden voor de tweede plaats voor Glenn Knoester en Clint Easter (v.Clinton). In de rubriek erna lukte het Doron wel om voorop te rijden in de ereronde. In het 1.50m parcours zette de Mijnsheerenlander met Calgary (v.Canturo) in de barrage zijn vijf concurrenten op achterstand. Met een tijd van 44,59 won Kuipers en verwees routinier Leon Thijssen met Estoril (v.Calvaro Z) naar de tweede trede van het podium. Remy Ellis, gevestigd in Daarle bij Henri Stegeman en Hilde Woudstra, stuurde Flinton TN (v.Clinton) naar de derde plaats.

1.40m Grote Prijs zaterdag

In de nationale 1.40m Grote Prijs op zaterdag was het Sanne Thijssen die er met de overwinning van tussen ging. De amazone klokte met Valentino Z (v.Vulkano) een snelle tijd van 44,70 en greep daarmee de winst in de proef. De nummer drie van het 1.50m van vrijdag, Remy Ellis, plaatste zich wederom voor de barrage met Flinton TN. Ellis finishte in 46,50 en moest in Thijssen haar meerdere erkennen. Sanne zelf maakte ook de top drie compleet met It’s Me (v.Cicero). Thijssen reed een rustige ronde en eindigde met een tijdfout als derde achter Ellis. Alleen Gerd-Jan Horsmans leek met Grieg S (v.Indoctro) Thijssen de winst af te kunnen snoepen. Horsmans kwam net tekort met 44,79, had ook vier strafpunten aan de broek en werd vierde.

Bron: Facebook/Horses.nl