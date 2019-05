Junioren team wint landenwedstrijd Lamprechtshausen na barrage

Het Nederlandse Junioren team won gistermiddag de FEI Nations Cup wedstrijd in het Oostenrijkse Lamprechtshausen. De Nederlanders moesten het met de Polen in een barrage uitvechten en kwamen als sterkste uit de bus.

Het Nederlandse team bestond uit Niels Bulthuis (Blue Silver), Beau Schuttelaar (Illinois Z), Elize van de Mheen (Ferdinand B) en Mel Thijssen (Go Go Jumbo-M). Na de twee manches stond het team op een totaal van 21 strafpunten en kwam daarmee op gelijke hoogte met Polen. Een barrage moest uitsluitsel geven welk team op de hoogste trede van het podium plaats mocht nemen.

Oranje boven

Het Nederlandse team was in de barrage toch een maatje te groot voor de Polen en liet het Nederlandse volkslied uit de speakers schalmen. Polen werd tweede en het Italiaanse team mocht als derde opstellen. Sky Morssinkhof was als vijfde amazone mee, en streed mee in het individuele klassement. De amazone hield als enige van de individuele deelnemers de nul op het scorebord met G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue) en ging er met de overwinning vandoor.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl