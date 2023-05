Jur Vrieling en Harrie Smolders winnen GCL Madrid en pakken leiding kampioenschap

Jur Vrieling en Harrie Smolders hebben voor de Paris Panthers de Global Champions League van Madrid gewonnen. In de eerste ronde eindigde het team op de tweede plaats en in de tweede ronde stelde ze de overwinning veilig. Ook nemen ze de leiding in het kampioenschap over. Individueel deed Maikel van der Vleuten de beste zaken. Hij reed Beauville Z N.O.P. naar de vierde plaats.

De tweede ronde van de Global Champions League bleek geen gemakkelijke opgave. Van de individuele ruiters reed bijna 80% de derde hindernis naar beneden en ook de teamruiters hadden moeite om alle balken in de lepels te laten liggen. In het zicht van de haven was het Jérôme Guery die er individueel met de winst vandoor leek te gaan. De Belg reed een vlekkeloze ronde in het zware 1,60m parcours en stuurde Cristel (v. Diamant de Semilly) probleemloos naar de finish.

Razendsnelle Cayman Jolly Jumper

Simon Delestre koos in de tweede ronde voor zijn absolute toppaard Cayman Jolly Jumper en de Fransman toonde maar weer dat groot niet altijd beter is. De kleine Hickstead-zoon vocht zich door het zware parcours heen maar kwam dankzij zijn instelling nergens in de buurt van het hout en was ruim een seconde sneller dan Guery’s Cristel. Met een tijd van 65.57 seconden won Delestre ruim 38.000 euro.

Paardenwissels leveren podiumplekken op

De gehele top drie koos in de tweede ronde voor een ander paard en ook voor Evelina Tovek pakte deze keuze goed uit. De Zweedse pupil van Henrik von Eckermann kende geen optimale eerste ronde maar revancheerde zichzelf in de tweede ronde. Ze reed Azaria DInero (v. Mylord Carthago) in 67.08 seconden naar de derde plaars. Maikel van der Vleuten kon voor deze zware opgave opnieuw rekenen op Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) en reed naar de vierde plaats.

Paris Panthers winnen teamwedstrijd

Jur Vrieling en Harrie Smolders zijn ook buiten het Oranje jasje een gouden duo en bezorgde de Paris Panthers de overwinning in deze vierde etappe van de Global Champions Leauge. In de eerste ronde sprongen beide ruiters foutloos en finishte op de tweede plaats. In de tweede ronde koos Jur Vrieling voor Fiumicino Van De Kalevallei (v. lot Blue) en sprong opnieuw foutloos naar de finish en tevens naar een individuele zevende plaats. Harrie Smolders kon de winst al voor de laatste starters veilig stellen maar een fout van Bingo Du Parc (v. Mylord Carthago) op de laatste hindernis zorgde toch nog voor de nodige spanning.

Stockholm Hearts vergooien winst

De Stockholm Hearts, bestaande uit de gebroeders Philippaerts, konden zich vier strafpunten veroorloven ten opzichte van de Paris Panthers. Olivier Philippaerts vergooide in de eerste rit al alle kansen want hij kreeg met H&M Miro (v. Diamant de Semilly) 10 strafpunten en daarmee was de overwinning voor Smolders en Vrieling binnen. Nicola Philippaerts reed wel een foutloze ronde en werd individueel negende. Uiteindelijk werden de Stockholm Hearts tweede en tekende St Tropez Pirates voor het derde resultaat.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Bron: Horses.nl