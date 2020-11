Jur Vrieling heer en meester in 1.45m proef op Sunshine Tour

Gisteren stond naast de 3* Grote Prijs waarin Kim Emmen knap tweede werd ook nog een 1.45m proef op het programma. Hierin was Jur Vrieling iedereen de baas en snelde de Nederlander naar de winst. Laura Renwick en Mark Mc Auley deden goede pogingen de Nederlander de winst af te snoepen, maar moesten hun meerdere erkennen in Vrieling.

Aan de tweefasen special proef deden maar liefst 80 combinaties mee. Als 47e starter wist Vrieling wat hem te doen stond. De Nederlander trapte het gaspedaal van El Rocco SK (v.Zirocco Blue) in en kwam door de finish in 31.21 seconden. Dit was na 80 combinaties genoeg om de winst op te mogen eisen en het Wilhelmus over de arena’s van Vejer de la Frontera te laten klinken. De KWPN’er El Rocco SK is gefokt door Soethout-Koopman C. en H.

Top drie

Laura Renwick liet het er niet zomaar bij zitten en ging voor de winst met Top Dollar VI (v.Dollar du Murier). Het resulteerde in een tijd van 31.55 en dit was niet genoeg om Vrieling te verslaan. Renwick moest genoegen nemen met plek twee. Ook Mark Mc Auley deed met Engerupgaards Cezanne (v.Balou du Rouet) een goede duit in het zakje. De Ier klokte 32.42 seconden en nam achter Renwick plaats in de ereronde.

