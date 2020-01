Jur Vrieling: ‘Hier winnen is echt speciaal’

Hij had het niet verwacht, maar Jur Vrieling stond vanmiddag toch vooraan in de prijsuitreiking van de Provincie Noord-Holland Prize, een 1.45 m met barrage. De Groninger was met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) in 26,48 seconden de beste van 12 barragecombinaties. De tweede plaats was voor de Noor Johan Sebastian Gulliksen met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin), die in 26,75 seconden finishte. Harrie Smolders was derde met Une de l'Othain (v. Conterno Grande OLD). Hij was 4/100 langzamer dan de Noor.

Eric van der Vleuten en Gerco Schröder volgden op plaats vier en vijf.

“Mijn paard Fiumicino van de Kalevallei is eigenlijk niet zo’n heel snel paard”, vertelt Vrieling na afloop. “Meer een paard waarvan ik hoop en verwacht dat hij straks het hoge werk aankan. Hoe ik dan toch zo snel kon zijn? De eerste wending naar de steilsprong liep gelijk lekker. Haast iets te dicht, waardoor ik kort landde en gelijk heel kort de volgende wending kon rijden. Dat was ideaal.”

‘Hier wil je gewoon winnen’

De overwinning in het 1.45 m betekent veel voor Jur Vrieling. “Winnen op Jumping Amsterdam is echt speciaal. Omdat dit een speciaal concours is. De atmosfeer, met het geweldig meelevende publiek, is ook bijzonder. Hier wil je gewoon heel graag winnen.”

Na afloop wordt Jur Vrieling uitgebreid gefeliciteerd. Onder meer door multi-kampioen Jeroen Dubbeldam tegen wie Vrieling lachend zegt: “Ach, misschien leer ik het nog een keer!”

Uitslag

