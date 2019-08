Jur Vrieling is concurrentie de baas in 1,45m London

Jur Vrieling was zojuist in Londen zijn concullega's te snel af. De Nederlander ging in de 1,45m twee-fasen proef met de overwinning aan de haal en liet het Wilhelmus door de speakers schalmen. Guy Williams en Wilm Vermeir maakten het podium compleet.

Vrieling zette in het zadel van Dallas VDL (v.Douglas) een zeer snelle tijd neer van 25,99 seconden en pakte daarmee de winst in de 5* 1,45m rubriek. Alleen Julien Epaillard ging met zijn toppaard Usual Suspect d’Auge (v.Jarnac) sneller dan de Nederlander. De Fransman klokte een razendsnelle tijd van 24,55 seconden maar moest zijn snelheid bekopen met een fout, waardoor de ruiter terug viel in het klassement.

Top vijf

Guy Williams tekende voor een tweede plaats. De Brit stuurde zijn KWPN’er Cicero II (v.Cicero Z van Paemel) rond in 26,30 seconden, kwam tekort en moest Vrieling voorlaten in de ereronde. Wilm Vermeir en King Kong d’Avifauna (v.Beaulieu’s Think Big) kwamen in 26,72 door de finish en maakten het podium compleet op plaats drie. Olivier Robert werd met Eros (v.Querlybet Hero) vierde voor Bertram Allen en zijn nieuwe troef van pas acht jaar Lafayette van Overis (v.Kashmir van Schuttershof), die als vijfde eindigden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl