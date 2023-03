Jur Vrieling niet te kloppen in Indoor Derby The Dutch Masters

De ruiter uit Holwierde in het felblauwe jasje van SF Equestrian, dan hebben we het natuurlijk over Jur Vrieling. Hij won vanavond voorafgaand aan het 1.50m de Indoor Derby op The Dutch Masters in Den Bosch. Het was Groningen tegen Brabant want Maikel van der Vleuten bleek zijn grootste concurrent en werd tweede.

De Indoor Derby op The Dutch Masters in Den Bosch staat altijd garant voor mooie sport. Het publiek juichte iedereen goed toe en de ruiters haalden dan ook alles uit de kast om als snelste naar de finish te rijden. Uiteindelijk was het Jur Vrieling die zijn ervaren schimmel El Rocco (v. Zirocco Blue) in 81.64 seconden naar de overwinning stuurde. Vrieling kon overal kort draaien en zijn El Rocco had er duidelijk lol in. De Zirocco Blue-zoon moest zijn ruiter af en toe een handje helpen maar kwam nergens echt in de problemen. De combinatie was uiteindelijk bijna drie seconden sneller dan de nummer twee.

Brabantse van der Vleuten op twee

Ook Maikel van der Vleuten had zijn ervaren schimmel Kamara van’t Heike (v. Epleaser van T Heike) gezadeld. De gretige merrie heeft een grote galop en pakt daarmee veel meters. Hindernis negen, opgesteld in de sluis tussen de twee pistes in, zorgde nog even voor een spannend moment. Kamara van ’t Heike had de hindernis over het hoofd gezien en moest op het laatste moment al haar kwaliteiten inzetten om de witte stijlsprong te springen. Dit mocht de pret niet drukken want de foutloze rit in 84.01 seconden was genoeg voor de tweede plaats.

Balk opde laatste hindernis kost Lynch de overwinning

Denis Lynch streef af op de winst maar een balk op de laatste hindernis gooide roet in het eten. Zijn GC Chopin’s Bushi (v. Contendro) sprong razendsnel over de hindernissen maar een lichte touche op de laatste hindernis deed de balk in het zand vallen. De tijd van 81.58 seconden was genoeg geweest voor de overwinning maar de balk leverde drie tijd strafpunten op. De eindtijd werd daarmee 84.58 seconden en dit was goed voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl