Jur Vrieling nipt naast podium St Tropez

Na de 4* GP van St Tropez, die eerder vandaag door Maikel van der Vleuten op naam werd geschreven, stond ook de 2* GP nog op het programma in Zuid Frankrijk. Jur Vrieling kwam hier met de NRPS-goedgekeurde Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme) 11/100 tekort voor het podium. De GP werd gewonnen door Mathieu Billot, die Lagavulin 2 (v. Ludwigs AS) gezadeld had.

Jessica Springsteen werd met Rmf Tinkerbell (v. Incolor) tweede. De derde plaats was voor Jos Verlooy, die met Varoune (v. Verdi) uitkwam.

Maikel van der Vleuten reed zijn Holsteiner merrie Snoes (v. Clarimo ASK) in deze GP. Het duo mocht naar de barrage, maar daar volgde een balk. Ze kwamen op de 14e plaats in het eindklassement uit.

Bron: Horses.nl