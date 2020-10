Jur Vrieling op podium 1m45 St Tropez

Jur Vrieling veroverde in Zuid Frankrijk zojuist de derde plaats in de 4* rubriek over 1m45 met barrage. Vrieling was met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) dubbel foutloos in 38,24 seconden. De winst ging naar Abdel Saïd uit Egypte, die al vroeg in de barrage met Arpege du RU (V. Apache d'Adriers) naar de niet te kloppen tijd van 37,74 seconden reed.

Tweede werd Fransman Nicolas Delmotte met Urvoso du Roch (v. Nervoso), dankzij een tijd van 38,19 seconden in de barrage.

Bart Bles negende

Bart Bles was met Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) foutloos in de barrage maar deed het relatief ‘rustig aan’. Het was goed voor de negende plaats. Maikel van der Vleuten had met de merrie Snoes (v. Clarimo) een ongelukkige tijdfout in de basisomloop. Voor Harrie Smolders en Leopold van Asten waren er balken.

Uitslag

Bron: Horses.nl