Jur Vrieling oppermachtig in GP kwalificatie Riesenbeck

Er was gisteravond in Riesenbeck geen voorbij komen aan Jur Vrieling en zijn Griffin Van De Heffinck. Met zijn tienjarige merrie van Castelino Van De Helle bleef hij in de 1,45m-proef direct op tijd zijn concurrentie bijna drie seconden voor. Jeugdamazone Elike Morsink pakte met haar routinier Dakina II (v. Indoctro) een mooie vierde plaats.

Direct na de sleeppauze liet Jur Vrieling zien hoe snel het kon in de rankingproef en kwalificatie voor de de Grote Prijs. Hij stuurde Griffin Van De Heffinck snel en uiterst effectief rond in 58,73 seconden. Voor de break had Tim Rieskamp-Goedeking met Coldplay (v. Chacco-Blue) de snelste tijd van 62,40 op de klokken gezet en ging aan de leiding.

Ook Elike Morsink had zich voor de pauze in de kop van het klassement gemeld door met haar Indoctro-merrie Dakina II 63,48 seconden op de klokken te zetten. Daarmee nestelde ze zich op de voorlopige tweede plaats.

Na de pauze was het alleen nog Katrin Eckermann die met Tiamo Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) het dichts bij Vrielings tijd in de buurt kwam. De Duitse finishte in 61,15 seconden en werd hiermee tweede. Kevin Beerse streek met zijn elfde plaats op Gilona AO (v. Zavall VDL) ook prijzengeld op. Beerse was foutloos in 68,83 seconden.

Bron Horses.nl