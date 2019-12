Jur Vrieling pakt podiumplaatsen in Polen

De afsluiter van de dag in Poznan, een 'Speed and Music' rubriek over 1m45 werd gewonnen door de Duitser Felix Hassman met SL Brazonado (v. SL Baluarte). Tweede werd de Poolse Natalia Czernik met Everdi (v. Verdi TN) en de derde plaats was voor Jur Vrieling met Dallas VDL (v. Douglas). Het was niet de enige podiumplaats van de Nederlander vandaag.

Derde in mediumtour

In de finale van de mediumtour vanmiddag in Poznan reed Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) naar de derde plaats dankzij een foutloze barrage in 34,41 seconden. Gisteren was Vrieling met ditzelfde paard ook al derde in de 1m55-rubriek. De winst in de mediumtour ging naar Janika Sprunger uit Zwitserland, in het zadel van Little Magic d’Asschaut (v. Back Gammon), die in 33,02 seconden aan de streep kwam. De tweede plaats was voor de Pool Michal Kazmierczak met Dame de Pique (v. Casall ASK). Kim Emmen werd met Delvaux (v. Chacco Blue) achtste, ook zij was foutloos in de barrage.

Uitslag Medium tour

Uitslag Speed and music

Bron: Horses.nl