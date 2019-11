Jur Vrieling pakt podiumplek in Big Tour Poznan, Hendrix ook in top tien

In Poznan sleepte Jur Vrieling gistermiddag in de Big Tour een podiumplaats in de wacht. De Nederlander moest na een 15-koppige barrage van de 1.40m-1.60m rubriek enkel Barbara Schnieper en Michael Kölz voor zich dulden in de ereronde. Michel Hendrix pakte nog een top-tien klassering in de proef.

Donderdag moest Schnieper nog genoegen nemen met de tweede plaats in de 1.45m Big Tour rubriek. De amazone deed er op vrijdag een schepje bovenop met haar KWPN’er Escoffier (v.Lord Z) en greep de winst. In de barrage klokte de Zwitserse een tijd van 32.15 en daar kon geen van haar concullega’s onder duiken. Michael Kölz deed een goede poging om de winst weg te kapen met DSP Anpowikapi (v.Askari). De Duitser finishte in 33.69 en eindigde als tweede.

Jur Vrieling maakte de top drie compleet. Onze landgenoot stuurde Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) rond in 33.70 seconden en nam de derde prijs in ontvangst. Michel Hendrix plaatste zich ook voor de barrage. Met Elco van Hof ter Naillen (v.Elvis ter Putte) kreeg de Nederlander vier strafpunten in de barrage en werd met een tijd van 33.96 seconden tiende.

Bron: Horses.nl