Jur Vrieling tweede met Oslo Ter Leydonck in Youngster Tour Berlijn

De openingsdag van de Global Champions Tour in Berlijn stond in het teken van de jonge springpaarden. In de rubriek voor zevenjarige paarden stuurde Jur Vrieling Oslo Ter Leydonck (v. Elvis ter Putte) naar een tweede plek. Winnaar werd Darragh Kenny met de voormalige wereldkampioen bij de vijfjarigen Rockwell RC (v. Kannan).

In de 1,35m-rubriek direct op tijd liet de merrie Rockwell RC weer al haar kwaliteiten zien. Onder Kim Emmen was ze bijna onverslaanbaar en nu ook onder Darragh Kenny is ze weer razendsnel. Het paar pakte de eerste prijs met een foutloze ronde in 65,70 seconden.

Jur Vrieling had al vroeg in de rubriek met Oslo Ter Leydonck een foutloze ronde afgeleverd in een tijd van 68,67 seconden. De Groninger moest het echter afleggen tegen de voormalig wereldkampioen die als laatste in de ring kwam en ruim onder de tijd van Vrieling dook.

Op twee seconden achter Vrieling werd de Chileen Agustin Covarrubias derde in het zadel van de KWPN’er Juwel-Wish T (v. Kannan). De voshengst is een kleinzoon van Wish T die onder Jessica Springsteen op het hoogste niveau sprong en moeder is van Harrie Smolders’ Grand Prix-paard Cas 2.

Bron Horses.nl