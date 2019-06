Jur Vrieling vijfde achter vier Brazilianen

De 5* ochtend-proef op CSI Twente werd door de Braziliaanse springruiters gedomineerd. De Tabel A direct op tijd werd zojuist door Thiago Ribas da Costa gewonnen met Kassandra van 't Heike (v. Epleaser Van 'T Heike). Als voorlaatste in de ring wist hij nog 0,05 seconde van de tijd van Felipe Amaral en Quinn (v. Quidam de Revel) af te snoepen. Jur Vrieling kon zich meten aan het Braziliaanse geweld door met Dallas VDL (v. Douglas) vijfde te worden.

De 1,45m-rubriek op de mooie graspiste in Geesteren leverde een mooie strijd op, gedomineerd door de Brazilianen. Winnaar Thiago Ribas da Costa reed als voorlaatste de ring binnen en kwam er als winnaar uit. Met de negenjarige merrie Kassandra van ’t Heike klokte hij 57,82 seconden en dat was 0,05 sneller dan zijn landgenoot Felipe Amaral die met de Quidam de Revel-zoon Quinn aan de leiding ging met 57,87 seconden.

Snelle Brazilianen

Daarvoor had Francisco José de Mesquita Musa met Sharapova Imperio Egipcio (v. Baloubet du Rouet) 58,92 seconden op het scorebord gezet, goed voor de derde plaats. En met een tijd van 59,37 seconden werd Pedro Junqueira Muylaert op de Corland-zoon Chief Tibri Z MFS vierde.

Vrieling vijfde

Ook Jur Vrieling reed aan het einde van de rubriek en deed met Dallas VDL een moedige poging om de snelste te zijn. De elfjarige schimmelhengst van de VDL Stud sprong foutloos maar met 59,56 seconden bleef tot slot de vijfde plaats over.

Puntenspringen ook naar Brazilië

In de eerste proef vanmorgen, het puntenspringen over 1,40m, ging de winst ook naar een Braziliaan, Thiago Ribas da Costa met de KWPN-merrie Dreambrina (v. Verdi TN). Hij sprong de 65 punten bij elkaar in 55,69 seconden. Op de tweede plaats eindigde de Belg Bart Clarys met Katinka v.h. Blondveld (v. Contact Vd Heffinck) met 65 punten in 59,35 seconden. Aniek Diks stuurde de negenjarige Fiarabo (v. Diarado) naar de derde plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl