Jur Vrieling op dreef in St. Tropez: ook Fiumicino in de prijzen

Jur Vrieling is zijn eerste internationale concours, nadat de coronacrisis de sport stillegde, goed begonnen. Op CSI St. Tropez won hij vanmorgen zijn internationale debuut in het 1,20 m. met KM It's Me (Diarado x Stakkatol) en daar komt nu een vijfde plek in het 1,45 m. bij. Daarvoor zadelde hij Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve).

In het 1,45 m. direct op tijd reed Jur Vrieling een foutloze ronde in 64 seconden. Die tijd bleek goed voor de vijfde plek in het veld van 41 deelnemers. De overwinning ging naar de Italiaanse ruiter Filippo Marco Bologni. Hij klokte met Quidich de La Chavee (President x Apache d’Adriers) 61,64 seconden.

Van der Vleuten ook in de prijzen

In deze rubriek kwam ook Maikel van der Vleuten aan de start. Hij stuurde de KWPN-hengst Edinburgh (Vleut x Darco) foutloos over de finish in 68,35 seconden. Die tijd was goed voor de tiende prijs.

Bron: Horses.nl