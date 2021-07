Jur Vrieling opnieuw bovenaan in Herzlake

Het loopt goed voor Jur Vrieling op het concours in Herzlake, Duitsland. Vandaag won de Groninger de zesjarige rubriek met KWPN-hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL). Met de eveneens KWPN-goedgekeurde Highlander vd Kalevallei (v. Kannan) won Vrieling bovendien de tweefasenrubriek over 1m35. Gisteren won het duo ook al de Medium Tour.

Henk Frederiks werd tweede in het 1m35, met de achtjarige Impian D (v. VDL Bubalu). Bij de zesjarige springpaarden was Suzanne Tepper vijfde met Quickthago VDL (v. Quickly de Kreisker).

Big Tour

De tweefasenrubriek over 1m45 was voor Johannes Ehning met C-Jay 3 (v. Carthago). Hier werd Lennard de Boer vierde met Casallini (v. Casall). Ook in deze rubriek was er een klassering voor Vrieling. Hij werd achtste met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle).

Alle uitslagen

