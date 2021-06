Jur Vrieling en Etoulon VDL tweede in 1m50 Denemarken

In Uggerhalne moest Jur Vrieling met de hengst Etoulon VDL (v. Toulon) op 0,5 seconden de winst laten aan de Duitser Andre Thieme met Contadur (v. Conteros). Vrieling stuurde zijn twaalfjarige KWPN-hengst in 39,25 seconden foutloos door de barrage van deze medium tour over 1m50.

Derde werd de Ier Michael Pender met HHS Fast Forward (v. Fortunus).

Greeve elfde met Fernando

Ook Michael Greeve klasseerde zich met Fernando (v. Harley VDL). Greeve kreeg een balk in de basisomloop, maar reed daarin naar de tweede tijd. Het was goed voor de elfde plaats in het eindklassement.

