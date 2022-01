Vrieling en Bles bovenaan erbij in Abu Dhabi

In de kwalificatie over 1,45 m voor de Wereldbekerwedstrijd van zondag is Jur Vrieling tweede geworden met Chabada de l'Esques (v. Quebracho Semilly). In de rubriek direct op tijd reed de Groninger foutloos rond in 65,90 seconden. Bart Bles werd met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut). Ook hij bleef foutloos.