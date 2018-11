Vrieling met VDL hengsten in topvorm, Morsinks About a Dream wint

Vandaag geen overwinning, maar wel een mooie tweede plaats voor Jur Vrieling en Baltic VDL in Stuttgart. Niet alleen met de twaalfjarige Quaprice Bois Margot-zoon van de VDL Stud was de ruiter uit Holwierde succesvol, maar met de twee jaar jongere Douglas-zoon Dallas VDL wist hij zich te kwalificeren voor de Grote Prijs. De kwalificatie kwam op naam van de door H. Morsink uit Rijssen gefokte About a Dream gereden door Pius Schwizer.

Naast zijn toppaard VDL Glasgow van het Merelsnest heeft Jur Vrieling aan Baltic VDL en Dallas VDL goede paarden achter de hand voor het allerhoogste niveau. Met Baltic boekte hij onlangs in Oldenburg al twee overwinningen. Gisteren in Stuttgart kwam daar een derde zege in korte tijd bij. Vandaag lukte het niet om een vierde overwinning aan hun palmares toe te voegen, maar kwamen wel gevaarlijk dichtbij door te finishen in 50,76 seconden. Alleen Felix Hassmann was een fractie sneller met SL Brazonado. De top drie werd compleet gemaakt door de bij P.A.J. Olthof uit Langeveen gefokte New York met in het zadel Bronislav Chudyba.

Dallas VDL

Ook met Dallas VDL boekt Vrieling de afgelopen maanden mooie successen. Vrieling nam de schimmelhengst mee naar onder andere Oslo, Helsinki en Oldenburg. Van de acht starts werd zeven keer de top vijftien behaald. In de kwalificatie voor de Wereldbekerwedstrijd van zondag behaalde Vrieling de zevende plaats. Het duo had 62,83 seconden nodig om foutloos het parcours af te leggen. Hiermee waren Vrieling en Dallas sneller dan de kersverse Wereldkampioenen Simone Blum en DSP Alice (negende), maar langzamer dan veel-dekker Comme Il Faut met Marcus Ehning in het zadel (derde). De winnende tijd was voor een KWPN’er. Namelijk de bij H. Morsink uit Rijssen gefokte About a Dream gereden door Pius Schwizer noteerde de winnende tijd van 61,07 seconden.



Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl