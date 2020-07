Kafka van de Heffinck verkocht

De BWP Ellte-hengst Kafka van de Heffinck (v.Calvaro x Diamant de Semilly) is verkocht. Dit maakte de Familie Hamerlinck en Kafka's huidige ruiter Rodrigo Giesteira Almeida samen bekend. Almeida reed de hengst tot op 5* niveau en het is voor nu onbekend wie de teugels over gaat nemen.

Sinds 2018 reed Almeida Kafka van de Heffinck toen hij bij Loewie Joppen reed. Het hoogtepunt voor de twee was de overwinning in de CSIO5* Grand Prix van Athene vorig jaar juli. Daarnaast schreef het duo nog meerdere top tien klasseringen op hun naam. Wie er nu plaats gaat nemen in het zadel van Kafka is nog niet bekend gemaakt.

Bron: Galop.be/Facebook